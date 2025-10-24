Sergio Francisco: "muy satisfecho tras una victoria que necesitaba el equipo"

“Todos éramos conscientes de la importancia del partido”, ha declarado el técnico realista tras la segunda victoria del curso, una bolsa de oxígeno que “necesitaba el equipo” para salir de la zona roja de la tabla.

“Hemos hecho un muy buen partido ante un rival muy incómodo”, ha valorado el técnico de Irun, aunque ha reconocido que el “inicio no ha sido bueno”. El penalti les ha dado ese “punto de seguridad” que necesitaban para crecer, y tras el empate, el equipo ha demostrado “personalidad”.

El guipuzcoano ha señalado que han podido “sentenciar el encuentro” en transiciones ofensivas, pero está “muy satisfecho” con la victoria de su equipo. En los últimos minutos, el equipo se ha encerrado atrás con una línea defensiva de 5, algo que ha cambiado Sergio “para amarrar el resultado”. “Habíamos ensayado varias posibilidades porque el Sevilla es un equipo que cambia mucho”, ha añadido.

El héroe de la noche ha sido Mikel Oyarzabal con dos tantos, y Sergio se ha rendido a él: “Se nos acaban los adjetivos. Cada día demuestra que es un jugador de máxima élite, y es un ejemplo para todos”.

La nota negativa ha sido la lesión de Yangel Herrera en la primera mitad, algo que lamenta el entrenador. “La lesión de Yangel nos ha hecho dudar porque no teníamos a nadie calentando, pero Carlos ha hecho un partido impresionante”. Eso sí, ha indicado que lo del venezolano “parece una sobrecarga en el sóleo”.

Jon Martín también ha cuajado un gran partido tras no participar desde la segunda jornada, y “quitando el inicio, la pareja de centrales ha estado muy bien”.

El siguiente reto de los donostiarras será el martes ante la SD Negreira en la Copa del Rey, una competición que “importa mucho” al técnico irundarra. “Iremos con todo a por la victoria”, ha concluido.