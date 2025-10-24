Fútbol Internacional

Sunderland oficializa baja de Alderete

El paraguayo Omar Alderete, del Sunderland, es baja para el partido de este sábado ante el Chelsea por el protocolo de conmociones cerebrales tras sufrir un golpe en el partido del pasado fin de semana ante el Wolverhampton.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 13:51
Omar Alderete se perderá el partido entre Sunderland y Chelsea por precaución, luego de haber recibido un golpe en la cabeza contra Wolverhampton.
“Omar está bajo protocolos de conmoción cerebral con evaluaciones diarias, por lo que seguiremos monitoreando su progreso durante esta semana y la próxima para ver si puede estar disponible para enfrentarse al Everton”, dijo el técnico francés del Sunderland, Régis Le Bris.

El defensa Omar Alderete, que llegó este verano al club inglés procedente del Gefate, está siendo un fijo en el esquema de Le Bris aportando incluso un gol y una asistencia para que el equipo, recién ascendido a Premier League, ocupe la séptima posición.

El que sí estará disponible es Reinildo Mandava, ex del Atlético de Madrid, que cumplió una sanción de tres partidos por la roja en el encuentro ante Aston Villa por una agresión. EFE

