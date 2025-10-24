Sunderland oficializa baja de Alderete

“Omar está bajo protocolos de conmoción cerebral con evaluaciones diarias, por lo que seguiremos monitoreando su progreso durante esta semana y la próxima para ver si puede estar disponible para enfrentarse al Everton”, dijo el técnico francés del Sunderland, Régis Le Bris.

El defensa Omar Alderete, que llegó este verano al club inglés procedente del Gefate, está siendo un fijo en el esquema de Le Bris aportando incluso un gol y una asistencia para que el equipo, recién ascendido a Premier League, ocupe la séptima posición.

El que sí estará disponible es Reinildo Mandava, ex del Atlético de Madrid, que cumplió una sanción de tres partidos por la roja en el encuentro ante Aston Villa por una agresión. EFE

