Liga de Quito golea a Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa en la ida

Además de la presencia del defensor oriundo de San Juan Bautista (Misiones), también tuvo participación el otro paraguayo que milita en el Verdão, el delantero Ramón Sosa. El veloz atacante ingresó para la etapa complementaria en sustitución de Raphael Veiga, con la clara intención de cambiar el curso del partido. Sin embargo, en el momento de su ingreso, el marcador ya reflejaba una triple ventaja a favor de los ecuatorianos.

Con dos goles del boliviano Gabriel Villamil, a los 16 y 27 minutos, y otro del argentino Lisandro Alzugaray, de penal en los minutos adheridos al primer tiempo, el ‘Rey de Copas’ de Ecuador protagonizó una noche de ensueño. La goleada permite a Liga de Quito ilusionarse con volver a disputar el máximo título continental, el cual ya conquistó históricamente en el año 2008.

La presión permanente, los cambios de frente y los pases profundos y de primera intención de Liga, desacomodaron completamente a la defensa del Verdão. La zaga, con Gustavo Gómez a la cabeza, se vio forzada a refugiarse en los tiros de esquina, pero esta estrategia no fue suficiente para contener la avalancha local. El equipo brasileño vio caer su arco en tres ocasiones, sufriendo su primera gran derrota en la competición.

El cuadro ecuatoriano, al mando del técnico brasileño Tiago Nunes, dio muestras de una gran jerarquía para imponerse al Palmeiras, que hasta este encuentro llevaba una racha imponente. El Verdão acumulaba nueve partidos ganados y solo uno empatado en esta edición de la Libertadores, lo que resalta aún más la magnitud de la victoria de LDU.

Villamil hizo el primero para el equipo albo tras dominar el balón entre varios defensas dentro del área y propinar un potente disparo, inatajable para el portero Carlos Miguel. El segundo tanto fue una mano de Pereira dentro de su zona defensiva que llevó a LDU a disponer de un penal, el cual no desaprovechó Alzugaray para dejar el partido encarrilado.

Al borde del entretiempo, Bryan Ramírez se adentró en el área contraria y, en una jugada similar a la del primer gol, dio un pase preciso hacia atrás. Nuevamente el boliviano Villamil remató de primeras y puso el 3-0 definitivo en el marcador. Palmeiras solo logró zafarse de la presión en dos ocasiones en el primer tiempo; los disparos de Veiga pasaron sobre el arco y Alexander Domínguez bloqueó el remate de Vitor Roque.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Domínguez, que jugó tras la lesión de Gonzalo Valle, bloqueó un remate desde corta distancia del argentino Flaco López, manteniendo su arco en cero. Con la triple ventaja, el equipo quiteño bajó las revoluciones de su juego, y Palmeiras, con el ingreso del paraguayo Ramón Sosa, comenzó a trabajar mejor el partido.

A pesar de las libertades que concedió LDU, el campeón de la Libertadores de 1999, 2020 y 2021 no supo aprovechar la calidad de sus atacantes. El equipo brasileño, con Gómez y Sosa en campo, careció de una mayor ambición ofensiva para acortar la distancia en el marcador. Bruno Rodrigues ganó el control del balón a los defensas de Liga, y en la primera que tocó tras reemplazar a Vitor Roque enfiló un disparo para gol, pero el portero Domínguez salvó a su equipo en el minuto 83.

Sobre el final del partido fue expulsado el atacante de Liga, Bryan Ramírez, un detalle que el equipo ecuatoriano deberá manejar para la vuelta. El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en territorio brasileño, del que saldrá el finalista por el título de la actual Copa Libertadores.

Ficha técnica:

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina (69′ Josué Cuero) ; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray (81′ Lautaro Pastrán) y Jeison Medina (88′ Michael Estrada) . Entrenador: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (46′ Agustín Giay) , Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez (m.69, Allan) , Andreas Pereira (64′ Jefté) , Raphael Veiga (46′ Ramón Sosa) , Anderson; Flaco López y Vitor Roque (82′ Bruno Rodrígues) . Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 1-0, 16′ Gabriel Villamil. 2-0, 27′ Lisandro Alzugaray. 3-0, 45+2′ Gabriel Villamil.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina, amonestó a López, Gruezo, Alzugaray, Ramírez, Mina y Quiñónez. Expulsó a Ramírez (90′+6′) con roja directa.

Incidencias: partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, ante unos 40.000 espectadores.

Fuente: EFE