2-1. El Newcastle ya carbura en Premier

Después de golear por 3-0 entre semana al Benfica de José Mourinho en la Champions League, el Newcastle escapó de otro pinchazo en casa y ante el Fulham, que permite avanzar en la tabla

Los 'Magpies', pese a tener que solventar la papeleta al final, se adelantaron en el marcador tras un error groseo de Calvin Bassey en la salida de balón. Jacob Murphy le robó la cartera a 35 metros de la portería y el inglés ya no miró atrás. Llegó corriendo hasta el área y sacó un disparo que si bien no iba muy potente, fue colocadísimo al palo imposible para Bernd Leno.

No sentenciaron los de Newcastle y en la segunda mitad, con cuarenta minutos por delante, Raúl Jiménez enganchó en el segundo palo un gran envío de Alex Iwobi. El disparo del mexicano dio en el larguero, rebotó en el suelo y quedó a placer para que Sasa Lukic lo empujara a la red. No contará en las estadísticas, pero medio gol del Fulham fue ese disparo a la madera del mexicano.

Con los 'Cottagers' contentos con el punto fuera de casa, el Newcastle, ya en el tiempo de descuento, pilló una contra y un disparo de William Osula no fue bien despejado por Leno. El alemán dejó la pelota horizontal a su arco y viva en el área y Guimaraes apareció desde atrás para desatar la locura en St James' Park, que por fin ve a su equipo arrancar en ligar también.

La derrota deja al Fulham con ocho puntos en decimosexta posición, mientras que el Fulham sube hasta la undécima plaza con doce puntos, siete por encima del descenso y a tres de las posiciones de Champions League, pero con la mayoría de equipos aún por jugar esta jornada.