5-0. El Benfica golea al Arouca con un triplete de Pavlidis y un tanto de Otamendi

Las 'águilas' deleitaron a sus seguidores con un despliegue de goles en la primera parte: dos penaltis firmados por Pavlidis en el 9 y el 22, y un gol antes de irse al descanso de la mano de Otamendi (46').

En la segunda parte el Benfica tampoco dio tregua a su rival y Pavlidis anotó el cuarto en el 50. En el tiempo de descuento, Franjo Ivanovic remató el partido con un penalti.

Pese a que el encuentro lo dominaron los benfiquistas, que se quitaron el mal sabor de boca que les dejó la segunda derrota seguida en la Liga de Campeones, esta semana 3-0 frente al Newcastle, el Arouca trató en varias ocasiones de recortar la distancia en el marcador, aunque sin éxito.

Este sábado, además, fue una jornada especial para los encarnados, que votaron en unos comicios históricos a su próximo presidente con una participación récord de más de 85.000 socios hasta las 22.00 hora local.

Con la victoria de hoy el Benfica recorta posiciones con los 'dragones', que actualmente acumulan 22 puntos en la clasificación general y a la espera de que disputen su partido correspondiente a esta jornada el próximo lunes.

Las 'águilas' quedan, por tanto, con 21 puntos, a dos de los 19 del tercero y el cuarto en la tabla, el Sporting y el Gil Vicente, respectivamente.