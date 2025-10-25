Assane Diao vuelve a jugar dos meses después

Diao, pieza fundamental para el buen rendimiento del Como la pasada campaña, volvió a la Serie A en el duelo ante el Parma (0-0). Jugó la segunda parte al completo como sustituto del kosovar Mergim Vojvoda, pero no pudo decidir un choque que significó el cuarto empate del Como en lo que va de temporada, situado sexto en la tabla a falta de que termine la jornada.

El último partido que jugó Diao fue el pasado 16 de agosto, el duelo de Copa Italia ante el Sudtirol. Es, por tanto, su primer partido de campeonato doméstico.

Diao, protagonistas del Como desde su llegada en enero junto al argentino Nico Paz, firmó procedente del Betis y sumó 8 goles y 1 asistencia en apenas 15 partidos disputados. No pudo terminar la campaña por esa misma lesión.