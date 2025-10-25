Fútbol Internacional

Assane Diao vuelve a jugar dos meses después

Roma, 25 oct (EFE).- El hispano-senegalés Assane Diao, delantero del Como 1907, volvió este sábado a jugar tras más de dos meses apartado por una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, la misma que le obligó a pasar por quirófano a finales de la pasada campaña.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 12:25
Diao, pieza fundamental para el buen rendimiento del Como la pasada campaña, volvió a la Serie A en el duelo ante el Parma (0-0). Jugó la segunda parte al completo como sustituto del kosovar Mergim Vojvoda, pero no pudo decidir un choque que significó el cuarto empate del Como en lo que va de temporada, situado sexto en la tabla a falta de que termine la jornada.

El último partido que jugó Diao fue el pasado 16 de agosto, el duelo de Copa Italia ante el Sudtirol. Es, por tanto, su primer partido de campeonato doméstico.

Diao, protagonistas del Como desde su llegada en enero junto al argentino Nico Paz, firmó procedente del Betis y sumó 8 goles y 1 asistencia en apenas 15 partidos disputados. No pudo terminar la campaña por esa misma lesión.