El uruguayo Brian Rodríguez anota y rescata empate para el América ante Mazatlán

Por el local anotaron Bryan Colula y Mauro Zaleta; además de Rodríguez, por el visitante marcó Kevin Álvarez.

Con la igualada América sumó 31 puntos en el segundo lugar del torneo; Mazatlán es decimoquinto con 13 unidades.

En un partido de ida y vuelta, las Águilas tomaron ventaja al minuto ocho en una jugada en la que Kevin Álvarez controló el balón a la altura de la media luna por la derecha y disparó potente para hacer inútil la estirada del guardameta Ricardo Gutiérrez.

El local reaccionó al 16 con una rápida combinación de Jesús Hernández para la entrada al área de Bryan Colula por la derecha, quien remató al poste contrario del defendido por Ángel Malagón.

El empuje del Mazatlán se mantuvo para dar la vuelta sobre el 30, con un disparo de la pierna derecha desde fuera del área de Mauro Zaleta que salió pegado al poste izquierdo de la portería visitante.

En el segundo tiempo, el América se lanzó al frente y encontró el empate 2-2 en el 89 con un espectacular tiro libre que cobró Brian Rodríguez al ángulo superior izquierdo del arco rival.

Más temprano, en un dramático partido, el Puebla rescató en tiempo de compensación un empate 4-4 en su visita a Juárez FC.

El equipo local, que es dirigido por el uruguayo Martín Virini, marcó gracias a los brasileños Madson de Souza y Guilherme Castilho y a los colombianos Óscar Estupiñán y Jesús Murillo.

El Puebla anotó por conducto de Luis Rey Mejía quien hizo dos tantos, el segundo en tiempo agregado, uno del uruguayo Emiliano Gómez y otro del chileno Ángelo Araos.

La igualada colocó a Juárez FC en la novena posición con 20 puntos. Puebla sumó nueve unidades; se mantiene en el último lugar del certamen.

La actividad continuará este sábado con la visita del Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, a Tigres UANL, del argentino Ángel Correa, que parte como favorito.

El León, con el que actúa el colombiano James Rodríguez, recibirá a Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas.

Los Rayados del Monterrey, que tiene como figura al español Sergio Ramos, se meterá al estadio del Cruz Azul y el Guadalajara recibirá al Atlas.

La decimoquinta jornada concluirá este domingo con tres partidos. El campeón Toluca chocará con Pachuca, San Luis jugará con Necaxa y Santos Laguna enfrentará al Querétaro.