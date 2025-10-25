Iván Martín y Tsygankov, novedades ante un Oviedo con cuatro caras nuevas

Girona, 25 oct (EFE).- Iván Martín y Viktor Tsygankov por el Girona y David Costas, Javi López, Ovie Ejaria y Federico Viñas por el Oviedo son las novedades en los onces de Míchel Sánchez y Luis Carrión para el duelo de este sábado en Montilivi entre los dos colistas de LaLiga EA Sports.