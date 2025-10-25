Iván Martín y Tsygankov, novedades ante un Oviedo con cuatro caras nuevas

Míchel deshace la defensa de cinco jugadores de las últimos semanas con la entrada de Iván Martín, de nuevo disponible tras cumplir sanción, y Tsygankov por Hugo Rincón y Portu respecto a la derrota del fin de semana pasado contra el Barcelona (2-1).
El conjunto catalán buscará ratificar el paso adelante y la mejora. de las últimas semanas con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Tsygankov, Joel Roca; y Vanat.
En el equipo visitante David Costas, Javi López, Ejaria y Federico Viñas serán titulares en detrimento de Eric Bailly, Rahim Alhassane, Haissem Hassan y Luka Ilic respecto a la derrota contra el Espanyol (0-2).
Carrión jugará de inicio con Aarón; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi López; Ejaria, Colombatto, Dendoncker, Ilyas; Federico Viñas y Rondón, en un partido clave para los dos equipos.
