Iván Martín y Tsygankov, novedades ante un Oviedo con cuatro caras nuevas

Girona, 25 oct (EFE).- Iván Martín y Viktor Tsygankov por el Girona y David Costas, Javi López, Ovie Ejaria y Federico Viñas por el Oviedo son las novedades en los onces de Míchel Sánchez y Luis Carrión para el duelo de este sábado en Montilivi entre los dos colistas de LaLiga EA Sports.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 08:05
Míchel deshace la defensa de cinco jugadores de las últimos semanas con la entrada de Iván Martín, de nuevo disponible tras cumplir sanción, y Tsygankov por Hugo Rincón y Portu respecto a la derrota del fin de semana pasado contra el Barcelona (2-1).

El conjunto catalán buscará ratificar el paso adelante y la mejora. de las últimas semanas con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Tsygankov, Joel Roca; y Vanat.

En el equipo visitante David Costas, Javi López, Ejaria y Federico Viñas serán titulares en detrimento de Eric Bailly, Rahim Alhassane, Haissem Hassan y Luka Ilic respecto a la derrota contra el Espanyol (0-2).

Carrión jugará de inicio con Aarón; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi López; Ejaria, Colombatto, Dendoncker, Ilyas; Federico Viñas y Rondón, en un partido clave para los dos equipos.

