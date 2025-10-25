Manuel Lapuente, con quien México ganó la Copa Confederaciones 1999, muere a los 81 años

"La selección nacional de México lamenta profundamente el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano. Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y entrenador. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999", escribió en un comunicado la selección mexicana.

Lapuente, quien comenzó su carrera como técnico en 1978, guió al Tri a los octavos de final del Mundial de 1998, en el que fue eliminado por Alemania.

Esta fue, según los especialistas, una de las selecciones mexicanas con mayor talento en el siglo pasado, pues contaba entre sus filas con figuras como el guardameta Jorge Campos y los atacantes Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández.

Además del título en la Copa Confederaciones 1999, que obtuvo con victoria sobre Brasil en el estadio Azteca, Lapuente también llevó a México a ganar una Copa Oro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A nivel de clubes, Lapuente conquistó cinco títulos de liga: dos con el Puebla, el equipo de sus amores, igual cifra con el Necaxa y uno con el América.

Como jugador también fue seleccionado nacional, hizo parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1967. Jugó para Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas, equipo con el que se retiró en 1976.

El Puebla también se pronunció al conocer la muerte de uno de sus entrenadores más emblemáticos.

"El Club Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Lapuente, referente y leyenda no sólo de 'La Franja', sino también del fútbol mexicano. Jugador de nuestro equipo y dos veces campeón de liga como entrenador, la historia del Puebla no puede entenderse sin el legado que Manuel dejó en toda la organización", publicó el equipo en sus redes sociales.

El América fue otro de los equipos que recordó al estratega.

"Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente, leyenda del fútbol nacional que brilló como jugador profesional y como director técnico, tanto en la Liga MX como en la selección mexicana", fue el mensaje de las Águilas.