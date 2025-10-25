Marcus Sorg: "La baja de Flick es muy importante, porque los jugadores confían en él"

"Siempre se le echa de menos a Hansi cuando no está, porque es una parte importante del equipo, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer", ha dicho Sorg, quien también fue el encargado de hablar con los medios en la víspera del partido.

En todo caso, Sorg se ha mostrado "muy orgulloso" por poder estar al frente del banquillo del Barça en un partido como el de mañana, un compromiso que adivina "muy duro" y en el que será determinante "tener el control de la posesión y en la presión".

En cuanto a las bajas, el técnico ayudante ha confirmado la ausencia de Raphinha, mientras que ha puesto en duda la presencia de Jules Kounde y también de Ferran Torres.

"Raphinha no está, pero tenemos suficientes jugadores (para sustituirlo), mientras que intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana (sábado)", ha dicho.

Sobre Jules Kounde, que no se entrenó el viernes, pero sí este sábado, Sorg ha comentado que esperan a ver cómo se encuentra el francés tras el entrenamiento. "No tenemos decidido el once aún", ha insistido.

Preguntado sobre las declaraciones de Lamine Yamal, que en un entorno distendido aseguró durante una transmisión de la 'Kings League' que el Real Madrid "roba y se queja", Sorg ha quitado hierro a las mismas y ha calificado a su jugador como un futbolista 'top', que "está muy motivado para mañana" y espera que "ojalá pueda hacer un gran partido".

No cree que el hecho de que su marcador sea Álvaro Carreras, que la temporada pasada jugó en el Benfica y con el que se midió en tres partidos, sea un inconveniente para Lamine Yamal. "Si recuerdo bien, ganamos los tres partidos con el Benfica", ha agregado.

Sorg, que considera que el partido está "al 50%" y que su apuesta es simple: "El que juegue mejor, ganará", ha comentado que con Xabi Alonso, el Real Madrid presiona "muy bien", especialmente en la línea de ataque.

"El año pasado (el Barça ganó 0-4), tuvimos una buena transición. Si queremos ganar en el Bernabeu, tenemos que estar juntos, presionar y jugar como un bloque. Si es así, tendremos nuestras oportunidades", ha afirmado.

Por eso descarta que el Barça vaya a cambiar su plan por medirse ante el Real Madrid. "Tenemos que hacer bien lo que sabemos hacer, presionar y mantener la línea alta, porque si cambiamos algo, perderíamos nuestra estructura de juego y eso nunca ayuda", ha opinado.

Sorg ha dicho que su equipo ha aprendido de los errores tras las derrotas ante el Sevilla (4-1) y el PSG (1-2), dos partidos en los que los azulgrana tuvieron problemas para sacar el balón jugado por el sobremarcaje a Pedri.

"Hemos analizado bien los partidos, porque si pierdes tienes que aprender. Ahora tenemos soluciones", ha recalcado el ayudante de Sorg, quien considera que en el Bernabeu "nunca sabes lo que puede pasar", porque "hay muchas emociones y estamos preparados para ello".