Xabi Alonso: "Un clásico es especial"

"Está claro que un clásico es especial, lo ha sido durante muchos años. Es el primero de esta temporada y el primero para este nuevo proyecto. Necesitamos que el estadio tenga la energía de los partidos grandes, de los especiales, que vibre, que nos empuje porque habrá momentos para todo. Ojalá que al final podamos celebrarlo con nuestra gente", dijo en rueda de prensa.

Huyendo de cualquier polémica, y sin entrar a responder a ninguna declaración, el técnico tolosarra centró su discurso en lo deportivo. "Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido muy intenso y muy disputado. Habrá momentos para todo y tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel y tener la energía necesaria para jugar un partido top".

Reconoció Xabi Alonso que no piensa "en otras consecuencias", en caso de salir derrotado de nuevo en un duelo de grandeza, tras ser goleado por el PSG en el Mundial de Clubes y, ya con su proyecto este curso, por el Atlético de Madrid en LaLiga.

"Ya han pasado unas cuantas semanas del derbi y hemos ido corrigiendo cosas, haciéndolo mejor. Mañana llegamos en buen momento, anímico, futbolístico y de nivel de competitividad", defendió.

"Son partidos importantes. No me gusta valorar sólo resultados sino el proceso y en estos doce partidos ha habido un crecimiento. Hay margen de mejora pero todavía estamos casi en noviembre. No se entrega ningún trofeo ni se gana ninguna medalla, queda mucha temporada. Ahora mismo sólo tenemos el clásico en la cabeza", añadió.

El Barcelona venció los cuatro clásicos del pasado curso, partidos que Xabi reconoció han estudiado para trabajar "situaciones parecidas" que se puedan dar en el partido. "Somos conscientes de la importancia que tiene. Lo tenemos sin duda marcado. Es un partido especial".

Recupera el técnico madridista a Dean Huijsen, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Confirmó que los cuatro estarán en la convocatoria, pero no desveló si alguno será titular. "Hemos recuperado a casi todos los jugadores. Parto de la premisa de que casi todos los que están en la convocatoria pueden ser titulares. Luego es la elección que tenga y lo que necesitemos tácticamente".

Espera Xabi Alonso que todos los jugadores que participen sean "determinantes" como lo está siendo esta temporada Kylian Mbappé. "Veo bien a Kylian, como a todos los demás, igual de motivados o más porque sabemos lo que significa el partido y la importancia que tiene".

"Las conversaciones con Kylian y las consignas son, sobre todo, para ver cómo podemos ser más eficientes para encontrar posiciones que le hagan aparecer y, dentro de esa calidad colectiva, cómo puede ser más determinante, no solo por los goles. La calidad colectiva del equipo está mejorando y él es parte fundamental", afirmó.

Por último, el técnico madridista defendió el juego de su equipo. "A mí me gusta pero creo que podemos jugar mejor. Tenemos una base sólida y ahora toca dar el siguiente paso. Estamos compitiendo muy bien y creo que podemos jugar mejor todavía. Estamos construyendo una base muy sólida de cara a ser fiables", sentenció.