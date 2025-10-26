Cita de altura y prueba de reacción

El equipo del argentino Diego Simeone sufrió un decepcionante 4-0 en Londres ante el Arsenal en la Liga de Campeones y el del chileno Manuel Pellegrini no pasó de un pobre empate a cero en el campo del Genk belga en la Liga Europa, resultados que activan el duelo entre banquillos de dos de los equipos potentes de LaLiga.

Advertido está el Atlético, que el mismo día hace un año, el 27 de octubre de 2024, sufrió un repaso tremendo en la primera parte contra el Betis. Por intensidad, por fútbol, por ambición y por todos los aspectos que definen un partido. Solo terminó 1-0, pero fue tan evidente la inferioridad que obligó a una reflexión inmediata y concluyente que provocó un punto de inflexión: después, ganó 15 duelos seguidos e incluso fue ‘campeón’ de invierno.

Necesita otra reacción el Atlético, demasiado lejos aún del liderato y lastrado por su reducida figura como visitante. Aún no ha ganado este curso fuera de casa. Ni en la Liga, con tres puntos de doce posibles, ni en la Liga de Campeones, con un cero de seis, tras el 4-0 del pasado martes con el Arsenal. En seis desplazamientos, ha encajado algún gol en todos ellos hasta un total de doce tantos en total.

Es una tendencia que necesita remedio, porque ya le costó LaLiga el año pasado. Desde el revés 1-0 en Leganés en enero pasado, el principio del fin de sus aspiraciones cuando dominaba la clasificación, solo ha ganado en tres de sus 14 salidas ligueras desde entonces, incluido ese choque en Butarque: 0-3 al Valencia, 1-2 al Sevilla y 0-4 al Girona.

Entre todos los torneos, solo venció seis de sus 22 desplazamientos -un 27 por ciento- el equipo de Simeone, que rebusca la pegada ofensiva, la contundencia defensiva, la reacción y un equilibrio como visitante más acorde a su potencial. De momento, lo compensa en casa, pero no es suficiente cuando el objetivo es ganar el campeonato por encima del Real Madrid y del Barcelona.

Tiene equipo y jugadores para ser mucho mejor fuera de casa; los tiene a todos disponibles con la vuelta de Johnny Cardoso, fuera los últimos ocho choques por un esguince de tobillo; y el once contra el Betis es una demostración: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Nico González; Álex Baena y Julián Alvarez, su estrella más reluciente de todas, con siete goles en nueve encuentros, pero sólo uno como visitante.

También lo reflejan las alternativas en el banquillo: Thiago Almada, Alexander Sorloth -titular en Londres, volverá a la suplencia ante el Betis, salvo giro de última hora-, Antoine Griezmann -suplente por segundo encuentro seguido-, Giacomo Raspadori, Conor Gallagher… Hay recursos variados.

Baena retorna al once. Debe ser un salto. Sus cualidades remarcan las expectativas. Su titularidad contra Osasuna ya fue un ejemplo, al que debe dar constancia contra el Betis. Lo necesita el equipo y lo necesita él mismo, tras un inicio abrupto, entre una lesión muscular, una operación de apendicitis y un protagonismo más reducido.

Lo pone a prueba el Betis, que regresa a su 'nueva' casa -mientras que se prolonguen las obras del Benito Villamarín-, donde no le ha ido mal hasta ahora, ya que en LaLiga ha disputado en La Cartuja cuatro partidos y ganó tres -Alavés (1-0), Real Sociedad (3-1) y Osasuna (2-0)-, con solo la derrota ante el Athletic Club (1-2).

La cita ante el conjunto navarro se remonta al 28 de septiembre y ha sido la última comparecencia de los verdiblancos como locales, pues posteriormente han encadenado cuatro encuentros como visitantes, dos en LaLiga y otros dos en Europa.

Después del empate del pasado jueves en Genk y también el que sumó en Villarreal (2-2) en la anterior jornada liguera ante otro aspirante a los puestos 'Champions', los béticos esperan con mucho interés la visita del Atlético, un adversario de gran nivel ante el que quieren probar sus prestaciones.

Pellegrini rotó mucho en Bélgica, con hasta nueve titulares que no lo fueron en Villarreal, y dejó además en Sevilla al centrocampista Sofyan Amrabat para no forzarlo después de superar una lesión muscular, por lo que el internacional marroquí volverá el lunes al once inicial.

Este equipo titular será el de todas las garantías, ya que el preparador chileno cuenta con todos los futbolistas de su plantilla salvo el mediapunta Isco Alarcón, quien sigue su rehabilitación tras la lesión de peroné que se produjo en la pretemporada.

Betis: Pau López; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Baena; Julián Alvarez.

Puestos: Betis (5º, 16 puntos); Atlético de Madrid (4º, 16 puntos).

El dato: El Betis sólo ha logrado cuatro victorias, todas ellas por la mínima, en las veinte últimas visitas del Atlético de Madrid, que ha sumado diez triunfos y seis empates en el feudo verdiblanco desde 2006.

Simeone: “A ver si apretamos el botón justo”

Pellegrini: "El Atlético de Madrid es un rival grande, que se ha reforzado mucho, con grandes jugadores y un técnico que le ha dado muchos éxitos".

Altas: Amrabat (tras descanso), en el Betis; Johnny Cardoso (lesión), en el Atlético.