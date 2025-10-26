El Emelec se debate entre el liderato en Ecuador y una crisis económica

El argentino Juan Gómez hizo el gol del triunfo para el equipo guayaquileño, con el que acumula los mismos 49 puntos que el Cuenca, lo que aplacó en algo su crítica situación ya que el conjunto eléctrico no se entrenó con normalidad porque los jugadores exigen el pago de sueldos atrasados.

A pesar del difícil momento financiero, jugadores y cuerpo técnico del equipo comandado por el argentino Guillermo Duró saborearon una nueva victoria que les permite mantener la posibilidad de acceder a la próxima edición de la Sudamericana.

Entre tanto, el Deportivo Cuenca perdió el sábado por 1-2 de local ante el Aucas, lo que le hizo ser alcanzado en lo más alto de la tabla por el Emelec.

El Nacional, en medio de una de sus peores crisis futbolísticas y administrativas, dio un frenazo al Macará al derrotarlo por 2-0 a pesar de jugar el segundo tiempo sin Marco Montaño, expulsado al término del primer tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El atacante Jeison Chalá y el centrocampista juvenil Jeremy Mejía anotaron los goles de El Nacional, que sumó 38 puntos, contra los 44 del Macará por el hexagonal a la Sudamericana.

De otra parte, el primer hexagonal por el título de la actual temporada en Ecuador le permitió el sábado al Barcelona situarse en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 57 unidades, tras el triunfo por 1-0 sobre Libertad.

El Orense derrotó el viernes pasado por 2-1 a Universidad Católica, pero se mantuvo en el último puesto del hexagonal, con los mismos 50 puntos del Libertad, mientras Católica quedó cuarto con 51 unidades.

El partido entre el líder del hexagonal por el título, Independiente del Valle, con 70 puntos, y Liga de Quito, tercero, con 55, fue suspendido por la participación de ambos en las copas Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Por su pare, el Técnico Universitario dio un paso importante en su afán por evitar la pérdida de la categoría para el 2026, al imponerse por 1-2 a Vinotinto con goles de Enmanuel Torres y del colombiano Jean Carlos Blanco.

El descuento del Vinotinto lo hizo el argentino Rafael Monti, pero su cuadro quedó último con 27 enteros, contra los 31 del Técnico Universitario.

El Mushuc Runa, que cedió empate por 1-1 ante Manta, quedó también con 31 unidades por el cuadrangular para salvar el descenso, frente a los 30 del Manta.