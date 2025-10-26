Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano

Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati celebraron el tricampeonato en Tarma al acumular 39 puntos, a falta de tres fechas para el final del Clausura, mientras que el segundo en la tabla, Cusco FC, sumó 29 unidades.

Los goles de la U fueron autoría del argentino Matías Di Benedetto, con un potente cabezazo a los 57 minutos, y de Álex Valera, con un salto de cabeza de palomita, a los 78 minutos. Mientras que Anderson Santamaría había marcado un autogol a los 43 minutos.

Este título convierte a Universitario en el primer equipo que gana dos tricampeonatos en la historia del fútbol peruano, tras la épica de 1998-1999-2000.

Fossati agradeció a Dios y le mandó un beso a su esposa, tras reconocer que "fue un año muy difícil", al frente de la U y después de su paso por la selección de fútbol de Perú, que no pudo clasificar al Mundial 2026.

El goleador Valera declaró a la prensa que "no hay ni un jugador estrella ni hay que buscarlo. Se nos complicó al último, pero supimos aprovecharlo".

Después de agradecer a su familia, el delantero afirmó que trató de entregarse al 100 % y que "toda la noche" soñó con el tricampeonato.

A su vez, el mediocentro argentino Martín Pérez Guedes expresó que es una alegría enorme y que siempre supieron lo que querían.

"Por algo tanta diferencia de puntos en la tabla anual", manifestó con orgullo.

Los cremas alistaban la celebración este domingo, teniendo en cuenta que Cusco FC ganó el sábado a Atlético Grau por 1-0 y que Alianza Lima, el tercero de la tabla, tenía descanso en esta jornada.

Además, Sporting Cristal cayó hoy ante Los Chankas por la mínima diferencia y Comerciantes Unidos se impuso a Juan Pablo II por un gol en el primer partido de la fecha el pasado viernes.

En otros resultados, Ayacucho FC goleó por 4-2 a Deportivo Garcilaso con lo cual se salvó de caer en zona de descenso y UTC ganó por 3-2 a Alianza Universidad en un intento por mantener la categoría.