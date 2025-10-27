El ecuatoriano Valencia rescata empate para Pachuca en casa de Toluca, que sigue de líder

En el cierre de la decimoquinta jornada del campeonato, los Tuzos, que jugaron 24 minutos con un hombre menos por la expulsión de Alan Bautista, fueron de menos a más y detuvieron a los Diablos, con un inicio impetuoso.

Jesús Gallardo anotó de cabeza en el minuto 10 y el portugués Paulinho, de zurda en el 25 para poner adelante al Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, pero Valencia empató con un gol de derecha desde fuera del área, en el 45, y un penalti bien cobrado en el 54.

El resultado confirmó a los Diablos como líderes del torneo con 10 triunfos, 3 empates, 2 derrotas y 33 puntos, uno encima de los Tigres UANL y el Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores, ganadores de sus duelos sabatinos.

Con anotaciones del francés André Pierre Gignac y el campeón mundial argentino Ángel Correa, los Tigres derrotaron por 2-0 a los Xolos de Tijuana, relegados al octavo lugar.

Los Azules subieron al tercer escaño al combinar su victoria por 2-0 sobre el Monterrey con el empate el viernes del América, 2-2 con el Mazatlán. Jesús Orozco y Angel Sepúlveda anotaron por el cuadro celeste.

América fue sorprendido por el Mazatlán, decimoquinto de la clasificación. Tras empezar debajo por un gol de Kevin Álvarez, los locales dieron vuelta al marcador con dianas de Bryan Colula y Mauro Zaleta.

En el 89 el uruguayo cobró de forma precisa un tiro libre y rescató la igualada para las Águilas, situadas en el cuarto lugar.

Monterrey va quinto con 30 puntos, para cerrar el grupo de equipos clasificados a los cuartos de final. Separado a siete unidades está el Guadalajara, que goleó por 4-1 al Atlas con tres dianas de Armando González y una de Luis Romo.

En otro resultado, el colombiano Diber Cambindo anotó un gol de último instante para darle a Necaxa la victoria por 3-4 sobre San Luis, cuyo goleador, el italiano Joao Pedro, hizo dos tantos y alcanzó a Paulinho en el liderato de los anotadores, ambos con 11 dianas.

En otros resultados, el viernes Juárez FC empató 4-4 con Puebla, el sábado León y Pumas UNAM igualaron 1-1 y este domingo Santos Laguna derrotó por 3-1 a Querétaro.

El Apertura se reanudará con la decimosexta y penúltima jornada, entre viernes y domingo próximos, así:

. Viernes 31.10: Necaxa-Santos Laguna, San Luis-Juárez FC, Puebla-Cruz Azul.

. Sábado 01.11: Atlas-Toluca, Monterrey-Tigres UANL, América-León.

. Domingo 02.11: Pumas UNAM-Tijuana, Querétaro-Mazatlán. Pachuca-Guadalajara.