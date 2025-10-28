Fulham, Brentford y Cardiff avanzan a cuartos de la Copa de la Liga

El Brentford se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga por cuarta vez en su historia con una contundente victoria (0-5) ante el Grimsby Town, el verdugo del Manchester United. Con los goles de Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Reiss Nelson, Fabio Carvalho y Nathan Collins, el Brentford acabó con la aventura en copa del modesto Grimsby, de la League Two (Cuarta división).

El tope del Brentford en esta competición son las semifinales de 2021 en las que cayó ante el Tottenham Hotspur de José Mourinho.

El Cardiff City, que cayó la temporada pasada a la League One, se impuso por 1-2 al Wrexham, que tendrá que seguir esperando para acercarse a un título después de que lo compraran los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

El que más sufrió fue el Fulham, que tuvo que reaccionar tras un gol del Wycombe y, tras acabar el partido con empate a un tanto, ir a la tanda de penaltis para imponerse tras catorce lanzamientos (4-5).

Este miércoles se jugarán los otros cinco encuentros de octavos. El Arsenal se enfrentará al Brighton; el Liverpool, al Crystal Palace; el Manchester City, al Swansea City; el Chelsea, al Wolverhampton Wanderers; y el Newcastle United, al Tottenham Hotspur.