Peñarol y Plaza Colonia van por la Copa Uruguay

El estadio Centenario de Montevideo será testigo de un duelo que enfrentará a dos equipos que viven realidades muy distintas, pero que en los últimos años han escrito un capitulo aparte en el fútbol uruguayo.

Líder del Torneo Clausura con cuatro unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor cuando solo quedan seis por disputarse, Peñarol tiene todo para consagrarse el fin de semana y sellar su boleto a las semifinales de la Liga Uruguaya. Allí ya espera Liverpool tras haberse quedado en la primera mitad del año con el Torneo Apertura.

El ganador de ese duelo avanzará a la final para jugar contra el conjunto que se quede con la Tabla Anual acumulada, que todo hace indicar que será Nacional. El Tricolor aventaja por cinco puntos al segundo y solo quedan dos fechas por jugarse.

De acuerdo con esto, el conjunto que dirige Diego Aguirre mantiene intactas sus posibilidades de ganar la Copa Uruguay, el Torneo Clausura y la Liga Uruguaya.

Del otro lado, Plaza Colonia ocupa en este momento el antepenúltimo lugar de la Tabla del Descenso y sus posibilidades de descender a la Segunda División son muy grandes.

Más allá de esto, ambos equipos mantienen una historia particular de enfrentamientos en los que definieron cosas importantes a la que este miércoles le sumarán un nuevo capítulo.

En el año 2016, Plaza Colonia se convirtió en el primer equipo en ser campeón en el estadio de Peñarol al vencerlo en un encuentro del Torneo Clausura. Ese título llevó al Patablanca a ser comparado con el Leicester City inglés, que en esa temporada ganó la Premier League.

Poco después, se enfrentaron en las finales de la Liga Uruguaya y allí el Aurinegro se tomó revancha y se consagró campeón.

Cinco años más tarde la historia se repitió: uno ganó el Apertura, el otro conquistó el Clausura y nuevamente se enfrentaron en una final en la que Peñarol se llevó el trofeo a casa.

Ahora será la Copa AUF Uruguay la que los volverá a tener frente a frente en un juego que seguramente ambos afronten con sus habituales titulares, pese a los importantes juegos que deberán jugar pocos días después.

Así, Peñarol y Plaza Colonia buscarán en la Copa AUF Uruguay conquistar un trofeo que por el momento ninguno de los dos tiene en sus vitrinas.

Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera. Entrenador: Diego Aguirre.

Plaza Colonia: Guillermo Reyes; Valentino Wurth, Máximo Lorenzi, Agustín Cayetano, Juan Manuel Ramos; Yvo Calleros, Diego Villalba, Santiago Otegui, Lucas Carrizo; Álex Bruno y Álvaro López. Entrenador: Luis Mena.

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo.