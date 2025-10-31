Defensores del Chaco, la sede de la final de la Copa Sudamericana

“El mítico estadio paraguayo, ubicado en la ciudad de Asunción – Paraguay, será el escenario para la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2025”, publicó en X la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

La Conmebol anunció el 11 de septiembre que la capital paraguaya alojará la final del torneo por segundo año consecutivo en sustitución de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, debido al retraso en las obras en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

La entidad que acoge a federaciones de diez países sudamericanos explicó que la designación de Asunción respondió a un protocolo diseñado para las finales únicas.

Este documento establece que, en caso de necesidad de cambio de la sede, “se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”. Se espera otra gran fiesta en la capital como el año pasado.

La primera final de la Sudamericana en Paraguay se jugó en 2019 en la Nueva Olla, cuando el Independiente del Valle ecuatoriano ganó por 3-1 al Colón argentino.