Dos goles de Brian Montenegro en Ecuador

Los goles del Aucas fueron del boliviano Bruno Miranda y dos del paraguayo Brian Montenegro, que no alcanzaron para que su equipo ampliara la posibilidad de pescar el billete que otorga uno de los hexagonales para la Copa Sudamericana de 2026.

Mientras el Aucas quedó tercero en la tabla de posiciones, con 46 puntos, El Nacional quedó quinto, con 39 unidades. Aucas llegó al duelo como el favorito, pues el equipo de Reasco estuvo varios días sin entrenar por los reiterados retrasos en pagos a la plantilla.

Además, el club fue penalizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con la resta de tres puntos porque no pagó deudas a varios de sus exjugadores.

Por lo que la actuación del goleador Reasco no solo salvó de la derrota a su equipo, sino que también valió para maquillar la crisis en la que se debate el cuadro.

Por su parte, el Técnico Universitario y Mushuc Runa empataron por 0-0 el duelo entre equipos desesperados por salvar la categoría para el próximo año en Ecuador.

El empate valió para que Técnico y Mushuc Runa acumularan 32 puntos cada uno en el cuadrangular por el no descenso.

La ronda continuará este domingo con los partidos: Vinotinto-Manta, por el no descenso; Macará y Emelec completarán la cuarta fecha del hexagonal por el cupo a la Sudamericana, y Universidad Católica y Barcelona arrancarán la cuarta fecha del hexagonal por el título del campeonato. EFE