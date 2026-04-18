“Vitamina” Sánchez tiene el once definido y confía en el arbitraje para el Superclásico

Consultado sobre la recuperación de sus dirigidos tras el último compromiso ante Barracas, el argentino explicó la importancia de la gestión de cargas en un calendario tan apretado. “El equipo está bien. Aprovechamos cada hora que pasa para que ellos estén un poquito mejor y estén lo más cerca posible del ideal. Claramente no estamos en el ideal, porque el ideal sería tener una semana a tiempo de trabajo, cosa que ya hoy es muy difícil de lograr, sobre todo los equipos que tienen participaciones internacionales y con este tema del Mundial a mitad de año. Pero el equipo está muy bien. El equipo ya lo tengo en la cabeza, ya lo tengo definido. De hecho, hoy ya vamos a trabajar con el equipo que va a salir a la cancha mañana”.

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La designación arbitral: “Me da tranquilidad”

Uno de los puntos siempre sensibles en la previa de un clásico es la labor de los jueces. Sobre las designaciones de Juan Gabriel Benítez (campo) y Carlos Paul Benítez (VAR), el DT franjeado expresó su respaldo. “Me parece que se elige a los mejores; a mí me da tranquilidad. Ojalá que puedan desempeñarse de la mejor manera y que el día domingo por la noche o el lunes no se tenga que hablar de errores arbitrales; que se diga: ‘estuvieron a la altura de lo que es un clásico, a la altura de ser próximamente un mundialista’. Así que ojalá, ojalá que trabajen de la mejor manera”.

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El peso del resultado en la tabla

Finalmente, el entrenador analizó el impacto que tendrá el marcador final en la lucha por el título. Si bien la matemática aún no es definitiva, “Vitamina” es consciente de que una victoria podría ser un golpe letal para las aspiraciones del rival. “Con respecto a la definición, claramente y matemáticamente no se define nada, pero para nosotros sí sería importante si ganamos. Sacar nueve puntos en caso de ganar y restando quince unidades en juego, sacando nueve, me parece que sería muy considerable. El empate deja todo abierto y un triunfo de Cerro lo pone ahí cerquita, con aspiraciones nuevamente”.