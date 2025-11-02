El rumano Kovacs pitará el Liverpool-Real Madrid y el noruego Eskas, el Atlético-Unión SG

Kovacs estará asistido en las bandas del estadio de Anfield por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, con el alemán Bastian Dankert como responsable del VAR y el suizo Fedayi San como ayudante, informa la UEFA en su página web.

El rumano pitó al Real Madrid en dos ocasiones en la Liga de Campeones la pasada temporada, ambas en el estadio Santiago Bernbéu y con victoria del conjunto blanco.

La primera fue en octubre de 2024 ante el Borussia Dortmund (5-2) y la segunda ante el Manchester City (3-1) en febrero de este año, en la vuelta de los dieciseisavos de final del torneo.

También dirigió la final de la pasada Liga de Campeones, con victoria 5-0 del PSG sobre el Inter de Milán.

Eskas será la primera vez que un partido del Atlético de Madrid en la máxima competición continental.

En el Metropolitano, tendrá como linieres a los también noruegos Jan Engan e Isaak Bashevkin, con el neerlandés Pol van Boekel al frente del VAr y el inglés Stuart Attwell como asistente.