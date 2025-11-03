Chile cita a cinco juveniles para disputar amistosos ante Rusia y Perú en Sochi

Serán los últimos dos partidos que cerrarán un 2025 difícil para la selección chilena, que no se clasificó al Mundial 2026, lo que significó la tercera ocasión consecutiva en que quedan fuera en la eliminatoria sudamericana.

El equipo sigue a cargo de Córdova, quien dirigió los últimos dos juegos de las eliminatorias ante Brasil y Uruguay y el Mundial sub-20 donde La Roja juvenil cayó en octavos de final, mientras definen al nuevo seleccionador que deberá asumir en enero de 2026.

El técnico ha llevado adelante la renovación de Chile, preparando un grupo de jugadores que sean elegibles para disputar las eliminatorias al Mundial de 2030 y la Copa América del 2027.

Los destacados de la lista son los cuatro futbolistas que disputaron el Mundial sub-20: el portero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los mediocampistas Lautaro Millán y Agustín Arce, además del zaguero Iván Román que es de la categoría, pero no jugó el torneo.

De este grupo de juveniles el guardameta Mella, del Huachipato, es el único que recibe su primera citación.

Garguez, del Palestino, debutó ante los uruguayos; Román, del Atlético Mineiro; frente a los brasileños, y Millán, del Independiente argentino, en el amistoso ante Perú en octubre pasado.

En ese último encuentro ante los peruanos también estuvo el defensor Francisco Salinas, quien juega en el campeón chileno Coquimbo Unido, y el volante ofensivo Arce, de Deportes Limache, pero fueron suplentes.

El listado incluye a otros tres futbolistas con 21 años que ya han sido parte de La Roja, el mayor referente es el extremo Darío Osorio, del Midtjylland danés, que regresa a la selección luego de perderse la última jornada de las eliminatorias, y luego están el meta Thomas Gillier y el volante Maximiliano Gutiérrez.

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea-GBR), Thomas Gillier (Montreal-USA) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal y Matías Sepúlveda (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre-FRA), Iván Román (Atlético Mineiro-BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino-ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza-BRA), Gabriel Suazo (Sevilla-ESP).

Mediocampistas: Felipe Loyola y Lautaro Millán (Independiente-ARG), Marcelino Núñez (Ipswich-GBR), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León-MEX), Ignacio Saavedra (Sochi-RUS), Javier Altamirano (Universidad de Chile), y Agustín Arce (Deportes Limache).

Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland-DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo-BRA), Ben Brereton (Derby County-GBR), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio-BRA).