El Southampton destituye a su técnico Will Still

“Will es una gran persona que dio todo por mejorar el rendimiento y los resultados de los jugadores. Ese proceso ha tardado más de lo que esperábamos y creemos que un cambio ahora nos da la mejor oportunidad de enderezar la temporada y escalar posiciones en la tabla", expresó el director deportivo Johannes Spors en un comunicado emitido por la entidad en el que se nombró a Tonda Eckert, técnico del filial sub-21, como sus sustituto de manera interina.

Still, de 33 años, que fue nombrado técnico del Southampton el pasado mayo tras su salida del Lens francés, en lo que supuso su primera experiencia en el fútbol inglés, solo ha logrado dos victorias en las trece primeras jornadas de liga y encadena tres derrotas consecutivas, la última este sábado por 0-2 ante el Preston North End.

Still se hizo conocido en la temporada 2022-2023 cuando fue contratado como técnico interino del Reims y el club era multado con 25.000 euros cada partido ya que este no tenía la licencia para poder entrenar a ese nivel. Además, ese año se convirtió a sus treinta años en el entrenador más joven de las cinco ligas.

El club informó también de la salida del preparador de porteros Rubén Martínez, el analista Clément Lemaitre y el técnico asistente Carl Martin, a los que Spors agradeció su labor.

