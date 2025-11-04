El Bayern baja a la tierra al PSG y extiende su racha triunfal en Champions

El atacante procedente del Liverpool vivió un partido de contrastes: se mostró inspirado en el ataque, fusilando la portería en dos ocasiones, pero dejó a su equipo desamparado. En el descuento del primer tiempo, vio la tarjeta roja directa por una durísima entrada sobre Achraf Hakimi, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego con una lesión en el tobillo.

El duelo prometía ser un choque de alto voltaje entre dos equipos con un estilo de juego similar, enfrentando al mejor de la campaña pasada (PSG, campeón) contra el mejor en lo que va de la actual (Bayern). Los alemanes se mostraron claramente superiores en igualdad numérica, exhibiendo la racha que ostentan y siendo intratables en un estadio donde, desde 2025, nadie les había plantado cara.

A pesar de que el PSG no está rindiendo a su mejor nivel en la liga francesa, su intensidad se había mantenido intacta en Europa. Sin embargo, ante el Bayern salieron a relucir las carencias del conjunto de Luis Enrique, en un primer tiempo que finalizó 0-2 pero que pudo haber sido más sangriento. En el segundo, incluso con superioridad numérica, los parisinos carecieron de la contundencia esperada, mermados desde el minuto 25 por la lesión de Ousmane Dembélé, el hombre providencial de la temporada pasada.

El orden, la presión asfixiante, la rapidez en las transiciones y un Luis Díaz en racha fueron la clave bávara. El colombiano fusiló a Lucas Chevalier por dos veces, la segunda con un remate tan potente que provocó un silencio atronador en el bullicioso Parque de los Príncipes. Además de los goles, Serge Gnabry estrelló un disparo en el palo y Kimmich falló un claro mano a mano.

Todas las adversidades parisinas se concentraron en un primer tiempo gris: el 0-1 llegó en el minuto 4; el VAR anuló un gol a Dembélé en el 22; y tres minutos después, el Balón de Oro se resintió de su lesión, teniendo que ser sustituido por Lee. Por si fuera poco, en la siguiente jugada Luis Díaz aprovechó un error defensivo de Marquinhos para doblar la ventaja.

La expulsión de Luis Díaz cambió radicalmente el relato en el descuento. La superioridad numérica dio oxígeno al PSG. Vitinha tomó el mando en la medular y la entrada de Joao Neves revitalizó al equipo. La grada cobró vigor, mientras el Bayern se limitaba a manejar el tiempo, con Neuer amonestado por demorar. Fue Neves quien logró reducir distancias en el minuto 74 con un gran remate acrobático. Aunque el empate rondó el área de Neuer, la falta de contundencia parisina y las intervenciones del meta alemán aseguraron la victoria visitante.

Ficha técnica:

París SG (1): Chevalier; Hakimi (Mayulu, m.45+7), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz (Joao Neves, m.66); Barcola (Gonçalo Ramos, m.66), Dembélé (Lee, m.25), Kvaratskhelia

Bayern Múnich (2): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise (Kim, m.81), Gnabry (Bischof, m.46), Luis Díaz; Kane (Goretzka, m.88).

Goles: 0-1, m.4: Luis Díaz; 0-2, m.32: Luis Díaz; 1-2, m.74: Joao Neves.

Árbitro: Maurizio Mariani.

Incidencias: Encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes.

Fuente: EFE