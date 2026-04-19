ABC Motor
19 de abril de 2026 - 15:25

Tragedia en el Rally Sudamericano: un fallecido y competencia suspendida en Mina Clavero

Así quedó el Volkswagen Polo luego del accidente.
Así quedó el Volkswagen Polo luego del accidente.

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo en el Rally Sudamericano, durante el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero, Argentina, tras un impactante accidente que obligó a la inmediata intervención de los equipos de emergencia. Un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Nunes perdió el control en una zona de bajada, dio varios tumbos y terminó impactando contra un sector donde se encontraban espectadores.

Por David Rolón

Como consecuencia del violento siniestro, una persona de 25 años perdió la vida, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

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Ante la magnitud de lo ocurrido, la organización decidió suspender de manera definitiva la competencia, priorizando la seguridad y acompañando a las víctimas en un hecho que enluta al automovilismo sudamericano.

Comunicado oficial emitido por la organización del evento.
Comunicado oficial emitido por la organización del evento.