Tragedia en el Rally Sudamericano: un fallecido y competencia suspendida en Mina Clavero

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo en el Rally Sudamericano, durante el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero, Argentina, tras un impactante accidente que obligó a la inmediata intervención de los equipos de emergencia. Un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Nunes perdió el control en una zona de bajada, dio varios tumbos y terminó impactando contra un sector donde se encontraban espectadores.