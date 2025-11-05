05 de noviembre de 2025 - 17:50
1-0. Burn y los palos amargan al Athletic al descanso
Londres, 5 nov (EFE).- Un gol de cabeza de Dan Burn y dos disparos al palo, de Unai Gómez y de Adama, obligan al Athletic Club a remontar en la segunda parte contra el Newcastle United (1-0) en prtido de la tercera jornada de la Liga de Campeones de fútbol.
Burn hizo el único gol de los primeros 45 minutos en un extraordinario remate de cabeza después de que Robert Navarro le perdiera la marca en una falta lateral. Los de Ernesto Valverde pudieron empatar en sendos lanzamientos a la madera de Unai Gómez y de Adama.