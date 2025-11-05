Diego D'Alessandro: "El Palma Futsal es favorito, pero es una final y todo se iguala"

"Muchas sensaciones; estamos muy felices de estar aquí. A principio de año era impensable y es un placer jugar contra un equipo tan importante como Palma. Viene de Champions, de ganar muchos títulos. Es un rival que respetamos mucho, necesitamos mucho para ser competitivos", dijo al referirse a su rival.

El conjunto uruguayo afronta el partido "con mucho respeto, tratando de conocer virtudes y defectos y con mucha responsabilidad, pero sin miedo de enfrentarles y jugarlo sabiendo que es un equipo al que se busca lo mejor y lo peor", aseguraba el técnico.

Sobre el ambiente que se espera en Son Moix y la presencia de aficionados uruguayos, apuntó quue están "muy contentos" ya que en su país no acostumbra "a tener tanto público", por lo que tener el estadio completo les "hará muy felices". "Esos uruguayos tendrán la opción de ver a un equipo de allí muchos años después, queremos hacerlos felices y sabemos que Peñarol arrastra mucho", destacó.

Respecto al ritmo de competición, indicó que la semana ha sido "compleja": "El sábado jugamos el clásico tras dos meses parados en Uruguay y solo tuvimos un partido antes de llegar porque veníamos detrás de Nacional y necesitábamos ganar, sin olvidarnos de Palma, teníamos que poner todo el pensamiento en ese partido", sentenció.

