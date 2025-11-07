El argentino Emi Buendía, galardonado con el mejor gol de octubre de la Premier

Buendía recibió el balón del francés Lucas Digne y, tras conducirlo, sacó un disparo ajustado al palo que Guglielmo Vicario no pudo detener, dando los tres puntos a los suyos en el Tottenham Hotspur Stadium.

El futbolista, que recibió el premio por parte de Tracy Peddle, fan de toda la vida del Villa, se impuso a Antoine Semenyo y Justin Kluivert del Bournemouth, Nick Woltemade del Newcastle, Mohamed Salah del Liverpool, Moisés Caicedo del Chelsea y a Zian Flemming y Loum Tchaouna del Burnley.

Buendía es el primer jugador del Villa en recibir este reconocimiento desde queel colombiano Jhon Durán lo lograra con su gol contra el Everton en septiembre de 2024, y el tercero en general, después de la espectacular tijera de Danny Ings ante el Newcastle United en agosto de 2021.