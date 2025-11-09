Premier League: Gran nivel de Diego Gómez

El Crystal Palace empató en casa frente al Brighton en un encuentro en el que el VAR fue determinante, al intervenir para anular un penalti señalado inicialmente sobre Georginio Rutter en la segunda parte.

Ambos equipos dispusieron de ocasiones en la primera mitad por medio del paraguayo Diego Gómez para el Brighton y el senegalés Ismaila Sarr para el Crystal Palace, pero los dos se toparon con los guardametas.

City vence al Liverpool

El Manchester City pasó este domingo por encima del Liverpool, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una victoria por 3-0, colocarse a cuatro puntos de los ‘gunners’, que son líderes.

Los de Pep Guardiola, que celebró su partido número 1.000 como entrenador, de los cuales ha ganado 716.

* Resultados: Sábado: Tottenham 2-Manchester United 2, West Ham 3-Burnley 2, Everton 2-Fulham 0, Sunderland 2-Arsenal 2, Chelsea 3-Wolverhampton 0; Domingo: Crystal Palace 0-Brighton 0, Nottingham 3-Leeds 1, Aston Villa 4- AFC Bournemouth 0, Brentford 3-Newcastle 1, Manchester City 3-Liverpool 0.