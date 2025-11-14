España toma contacto con el estadio nacional Boris Paichadze de Tiflis

La distancia a Georgia, con un vuelo de cinco horas y media de duración, provocó que España cambiase su plan reciente. En sus últimos partidos descartó ejercitarse en el escenario del encuentro y tras viajar en la tarde del jueves, se entrenó en Tiflis a última hora de la tarde (hora local).

Los 26 jugadores convocados por el seleccionador Luis de la Fuente para las dos últimas jornadas, ante Georgia el sábado y Turquía el martes en Sevilla, mostraron el buen ambiente que reina en el grupo en el Nacional Boris Paichadze.

Con la nueva equipación de entrenamiento, azul celeste en la camiseta y en detalles de un pantalón azul oscuro, tras la carrera suave de calentamiento, las risas y los piques entre jugadores, marcaron los dos rondos en los que se dividieron, antes de pasar a uno solo en torno al círculo central.

Con los porteros Unai Simón, David Raya y Álex Remiro trabajando al margen con su preparador, completando ejercicios específicos en portería, ya a puerta cerrada Luis de la Fuente terminó de sacar conclusiones con un partido en espacios reducidos del estado de sus jugadores con vistas a un equipo titular ante Georgia con novedades obligadas por las numerosas bajas que sufre.

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.