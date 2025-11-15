El Sporting, al reencuentro con la victoria en el duelo norteño

Los asturianos son novenos en la clasificación y se encuentran a dos puntos de los puestos de promoción, a los que quieren acercarse, como también el cuadro guipuzcoano, a tres puntos de los asturianos.

La etapa del técnico abulense arrancó de forma inmejorable con tres victorias consecutivas, sumando una cuarta en la Copa del Rey, pero llega al duelo frente al conjunto armero encadenando dos tropiezos.

Tras el empate ante Las Palmas en El Molinón en un disputado partido, los rojiblancos ofrecieron su peor versión, en palabras del propio técnico, para ser remontados por el Mirandés en el último duelo de liga, cayendo finalmente por 2-1 en Mendizorroza.

Los asturianos querrán resarcirse en casa ante un Eibar que es una de las víctimas favoritas de los rojiblancos en los últimos años, con un balance de tres victorias y tres empates en las últimas campañas, teniendo que retroceder hasta febrero de 2022 para el último triunfo de los vascos (0-1 en El Molinón).

Un partido que los de Borja Jiménez afrontan con dos novedades en su convocatoria, recuperando a Gaspar Campos de su lesión muscular en la zona del pectoral izquierdo, pero perdiendo a Pablo García por unas molestias en el pubis.

También vuelve a la lista varias semanas después el guardameta Christian Joel, que, previsiblemente, cumplirá con el rol de segundo portero.

A la novedosa ausencia de Pablo García se suman las bajas ya esperadas por lesión de Kevin Vázquez, Mamadou Loum y Juan Otero.

Para cubrir las bajas, Borja Jiménez ha convocado al lateral zurdo Álex Diego y al mediocampista Manu Rodríguez, procedentes del filial, así como al extremo Nico Riestra del equipo juvenil.

Tras el cambio táctico de la pasada jornada y su resultado adverso, el técnico local podría retornar a su dibujo y plan habitual, apenas variando el once con dos sustituciones.

La línea defensiva se mantendría intacta con Yáñez en portería y una línea de cuatro conformada por Rosas, Pablo Vázquez, Perrin y Diego Sánchez.

En el centro del campo, volvería la pareja habitual que forman Corredera y Justin Smith, con Gelabert unos metros por delante actuando como mediapunta.

En el tridente de ataque, donde más dudas hay, Dubasin actuaría por derecha, Oscar Cortés se mantendría en izquierda por la recuperación de última hora de Gaspar, y arriba regresaría Amadou en la posición de nueve.

De seis partidos disputados fuera de Ipurua, los armeros sólo han podido puntuar en el primero en Málaga en un mes de agosto cada vez más lejano. Desde entonces, el Eibar ha encajado cinco derrotas consecutivas en sus visitas.

El equipo guipuzcoano quiere romper su mala racha a domicilio, si bien el conjunto gijonés no es históricamente el más adecuado para que pueda lograr este objetivo.

Beñat San José cuenta con tres bajas de su primera plantilla: las de los lesionados Nolaskoain y Guruzeta, que avanzan rápidamente en su recuperación, y la de Adu Ares, quien mejora tras su operación aunque todavía no está cerca su vuelta al césped.

El técnico recuperó la pasada semana a los dos Sergios, Cubero y Álvarez, y tiene plenamente disponible a Mada.

La alineación apunta a ser similar a la del partido en el que los armeros se impusieron en Ipurua al Albacete, si bien el delantero navarro Javier Martón podría volver a ocupar el puesto de media punta, que la pasada semana le permitió marcar dos goles, y en el extremo izquierdo podría volver a tener cabida el murciano Toni Villa, en detrimento de Xeber Alkain.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Oscar Cortés y Amadou.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta, Aleix Garrido, Olaetxea, Corpas, Martón, Toni Villa y Bautista.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité andaluz).