Ferran Torres, en el top-10 de goleadores de España

“Lo sabía y para mí es un sueño poder estar entre los diez máximos goleadores e igualar a dos leyendas como Di Stéfano y Ramos. Nunca hay que dejar de ser ambiciosos y vamos a por más”, aseguró Ferran Torres.
El techo de la selección española lo marcó David Villa, con 59 goles, seguido de Raúl González, con 44, y Fernando Torres, con 37.
Ferran Torres ya es el noveno máximo artillero con 23 dianas en 51 partidos. “Ha sido un partido redondo, nos vamos con muy sabor de boca”, reconoció en Teledeporte.
“Hemos hecho un trabajo como equipo muy bueno. No es matemático aún pero nos centramos ya en el último partido para clasificarnos para el Mundial”.
“Nunca hay que darlo por hecho, tenemos confianza en nosotros y lo mejor que nos podía pasar es que dependemos de nosotros mismos”, sentenció. EFE