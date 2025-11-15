Godoy Cruz y San Martín de San Juan descienden a la segunda división

Godoy Cruz empató 1-1 con Deportivo Riestra en la última jornada del Torneo Clausura y San Martín cayó por 4-2 ante Aldosivi.

Godoy y San Martín son equipos de la región de Cuyo. El primero, conocido como el Bodeguero, perdió la categoría tras permanecer 17 temporadas en la élite y el Verdinegro se sostuvo durante un año y ya acumula cuatro ascenso a Primera.

Aldosivi de Mar del Plata conservó su cupo tras pasar varias jornadas acosado por el descenso.

Godoy Cruz jugó este año la Copa Sudamericana y fue eliminado en octavos de final por Atlético Mineiro, finalista con Lanús.

En esta última jornada de la fase de grupos quedará pendiente ahora definir los 16 clasificados (ocho por zona) a la fase final del Torneo Clausura y los restantes conjuntos que logran sus plazas en torneos internacionales.

Aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores 2026 Platense (campeón Torneo Apertura), Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón Copa Argentina), Rosario Central y Boca Juniors (primero y segundo de la Tabla General 2025).