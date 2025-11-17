El América elimina al Guadalajara y jugará la final ante el Tigres de Jenni Hermoso

La de este Apertura será la cuarta final en la historia entre América y Tigres. Las felinas han vencido en dos ocasiones por una de las Águilas.

Los tantos del triunfo los anotaron Nicolette Hernández y la española Irene Guerrero.

El América avanzó al juego por el título con marcador global de 4-0, ya que en el partido de ida del jueves se impuso por 0-2.

A pesar de que las Águilas dominaron los primeros minutos, el Guadalajara tuvo una clara opción de anotar en un error en la salida local que provocó un contragolpe en el que la madrileña Sandra Paños atajó un potente disparó de Alicia Cervantes al minuto 11.

Con esa llegada, la visita tomó confianza y se lanzó en busca de la remontada empujada por Gabriela Valenzuela y Cervantes, pero se topó con la seguridad de Paños bajo los postes.

Ante la presión de Chivas, las Águilas tuvieron en el contragolpe su mejor arma, que explotaron con los lances de Vilamala y la velocidad de Scarlett Camberos, que en el minuto 23 tomó el balón por derecha, ingresó al área y remató potente, pero el balón se estrelló en el poste.

Para contrarrestar la salida del Guadalajara, el América apretó antes del centro del campo; en una recuperación, Nicolette Hernández disparó con potencia desde tres cuartos de cancha un balón que atacó mal la guardameta Celeste Espino y se escurrió a su portería, lo que significó el 1-0 a los 33 minutos.

En el segundo tiempo, el equipo visitante bajó el ritmo. Las Águilas lo aprovecharon para sellar su pase a la final con el segundo tanto que convirtió Irene Guerrero, luego de la segunda equivocación de Espino en el partido, quien otorgó un rebote al disparo de Annie Karich, que la española envió a la red.

En la final, América buscará su tercer título ante un Tigres que intentará levantar su séptimo campeonato para confirmarse como el equipo más ganador en la historia de la liga femenina local que se juega desde el 2017.