El Athletic arranca ante el Barça un calendario durísimo

En ese tramo del calendario el equipo que dirige Ernesto Valverde se medirá, además de al Barça, al Real Madrid, el Atlético de Madrid y al París Saint-Germain. A los tres últimos en San Mamés y en el plazo de una semana.

Completan esa tacada de seis encuentros las visitas al Slavia de Praga y al Levante después del viaje a Barcelona. Las citas frente al Slavia y el PSG son de Liga de Campeones y el resto de LaLiga EA Sports.

Los leones inician ese exigente tramo del calendario jugando este sábado, día 22, en la capital catalana en un campo todavía por determinar (16.15 horas); posteriormente viajarán a Chequia para medirse el martes 25 al Slavia (21.00) y acabarán esa semana jugando en el Ciutat de Valencia contra el Levante el sábado 29 (18.30). Es decir tres salidas seguidas en siete días.

Cambiarán las tornas para el conjunto rojiblanco y, ya en 'La Catedral', tendrá tres encuentros tanto a más complicados también en una semana. Primero recibirá al Real Madrid, el miércoles 3 de diciembre (19.00), en partido adelantando por la disputa en enero de la Supercopa; después al Atlético de Madrid, el sábado 6 (21.00), y el miércoles 10 al PSG (21.00).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por si fuera poco ese duro calendario de tres salidas seguidas y tres choques en Bilbao ante tres grandes rivales, al Athletic, este año en Champions como ellos, le espera tras recibir al PSG otra salida también complicada. Será al Abanca Balaídos para medirse a otro equipo europeo, el Celta, el domingo 14 (16.15).

De ahí hasta un 2026 que también le llegará cargado de compromisos exigentes en el mes de enero (Liga, Supercopa, Copa del Rey y Champions), al Athletic le quedará recibir en Bilbao a un Espanyol que está siendo de las sorpresas más positivas de la temporada y al que tiene ahora por delante ocupando la última de las plazas europeas de la tabla.

Ese encuentro, previsto para el fin de semana del 21 de diciembre, todavía no tiene ni día ni hora determinada.

En definitiva, calendario durísimo para un Athletic que lo acomete tras una victoria balsámica frente al Oviedo antes del parón, un choque decidido por un golazo de Nico Williams que le aupó a la séptima posición de la clasificación, a un puesto y punto de la zona europea, y le alejó a siete puntos el descenso.