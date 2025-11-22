1-3. El Leverkusen vive de las rentas y asalta el segundo puesto

El conjunto de Kasper Hjulmand, que espera al Manchester City el miércoles en la Liga de Campeones, sumó su segundo triunfo seguido y complicó a su rival, a orillas de la zona de descenso.

El Leverkusen, que no pudo contar con Lucas Vázquez, fuera de la convocatoria por lesión, dejó cerrado el encuentro en media hora. Su momento de inspiración comenzó a los nueve minutos en una acción por la izquierda, un pase de Edmond Tapsoba al español Alex Grimaldo que envió un centro al área. Malik Tillmann dejó pasar el balón. Llegó Jonas Hofmann desde atrás y culminó con un tiro raso dentro del área que superó a Kamil Grabara.

El segundo fue en el 24, en un buen envió al área desde el centro del campo de Aleix García que cabeceó a la red el burkinés Edmond Tapsoba. Y el tercero fue diez más tarde, en una transición rápida, un pase al primer toque del checo Patrik Schick que dejó solo a Malik Tillmann. El estadounidense encaró la meta local y terminó por batir por tercera vez a Grabara.

El Leverkusen se durmió después. Dio por sentenciado el choque y el Wolfsburgo tiró de orgullo. Acortó distancias a la hora de juego, en un córner botado por Maximilian Arnold que remató de cabeza Denis Vavro. El cuadro de Hulmand sintió el miedo en el cuerpo cuando tres minutos más tarde Jonas Wind marcó otro para el Wolfsburgo pero fue anulado por el VAR por fuera de juego.

Respiró el Leverkusen y aflojó poco a poco el equipo de Daniel Bauer que no pudo evitar su tercera derrota consecutiva y ver de cerca el descenso. El Bayer, sin embargo, se sitúa segundo.

1 - Wolfsburgo: Kamil Grabara; Sael Kumbedi (Jan Burger, m.84), Jenson Seelt, Denis Vavro, Aaron Zehnter; Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt (Christian Eriksen, m.61); Patrick Wimmer (Mattias Svanberg, m.61), Lovro Majer, Mohamed Amoura; y Dzenan Pejcinovic (Jonas Wind, m.61).

3 - Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Robert Andrich, Loic Badé, Edmond Tapsoba; Jonas Hofmann, Ibrahim Maza (Jarell Quansah, m.46), Aleix García, Alex Grimaldo (Jeanuel Belocian, m.75); Malik Tillman (Martin Terrier, m.65), Ernest Poku (Nathan Tella, m.86) y Patrik Schick (Christian Michel Kofane, m.75).

Goles: 0-1, m.9: Jonas Hofmann; 0-2, m.24: Edmond Tapsoba; 0-3, m.34: Malik Tillman; 1-3, m.58: Denis Vavro

Árbitro: Robert Hartmann. Mostró tarjeta amarilla aDzenan Pejcinovic y Mohamed Amoura, del Wolfsburgo y a Robert Andrich, del Bayer Leverkusen.

Incidencias: encuentro de la undécima jornada de la Bundesliga disputado en el Volkswagen Arena de Wolfsburgo.