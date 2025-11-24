El Toluca de Robert Morales visita a Juárez por cuartos

Toluca lideró la fase regular del torneo y es el principal candidato al título. El enfrentamiento contra el Juárez plantea un duelo entre dos de los delanteros en mejor forma en el campeonato, el portugués de Toluca Paulinho, líder de la clasificación de goleadores, y el colombiano Óscar Estupiñán.

Juárez se clasificó para la liguilla de los ocho mejores en el octavo lugar. La Liga MX anunció este lunes los horarios de los cuartos de final, que tendrán el miércoles otros dos partidos: el de Monterrey, del español Sergio Ramos en el estadio del América de su compatriota Álvaro Fidalgo, y el de Tijuana del uruguayo Sebastián “Loco” Abreu contra Tigres, del campeón mundial argentino Ángel Correa.

Chivas de Guadalajara jugará el jueves en su casa contra Cruz Azul, que afrontará la parte decisiva del campeonato sin su guardameta titular, el colombino Kevin Mier, lesionado.

Los cuartos de final se jugarán con partidos de ida y vuelta. Accederán a las semifinales los que más goles anoten en 180 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de empate, se clasificarán los equipos que mejor campaña tuvieron en la fase regular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los partidos

Miércoles 26: Juárez-Toluca, Monterrey-América y Tijuana-Tigres.

Jueves 27: Chivas de Guadalajara-Cruz Azul.

Sábado 29: América-Monterrey, Toluca-Juárez y Tigres-Tijuana.

Domingo 30: Cruz Azul-Chivas de Guadalajara. EFE