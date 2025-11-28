La Policía uruguaya desplegará 870 agentes para la final entre Nacional y Peñarol

Así lo indicó este viernes el jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, Kerman da Rosa, quien sostuvo que la Policía viene trabajando "con dispositivos de seguridad desplegados en tareas de observación y de prevención" y ha "redoblado esfuerzos" de cara a la final que tendrá lugar el domingo en el estadio Gran Parque Central, la casa de Nacional.

"Desde la hora 06.00 (09.00 GMT) se van a realizar zonas de exclusión en algunos lugares en torno al Parque Central y en el correr de la mañana se va a realizar la inspección de seguridad con el equipo K9 para a la hora 12.30 desplegar el total del operativo, que va a constar de un poco más de 870 policías", explicó.

Según Da Rosa, en una reunión con la Asociación Uruguaya de Fútbol se determinó que, al culminar, "independientemente del resultado, la delegación del Club Atlético Peñarol se va a retirar en los primeros 15 minutos" y los hinchas de Nacional deberán esperar en el estadio "hasta que se pueda evacuar a la delegación".

Además de los efectivos desplegados en el estadio -al que solo podrán acudir hinchas locales- está previsto que otros 300 sean desplegadosen la capital pensando en los festejos.

Da Rosa dijo que también se le solicitó al Club Nacional de Football que desde este viernes el estadio "permanezca cerrado tratando de evitar que personas, sin ser los funcionarios, ingresen al escenario".

"Fuegos artificiales, humos, papel picado, todo implemento de vidrio y todo aquel implemento que pueda ser usado para provocar daño son implementos que no están permitidos. Lo que sí está permitido son las banderas, por ejemplo, de dos por uno, sin mástil y que no puedan adherirse entre sí", explicó al fuente.

El Gran Parque Central acogerá el domingo el segundo encuentro de la serie que comenzó una semana atrás en el estadio Campeón del Siglo

El conjunto que gane obtendrá el título.

Un empate en tiempo reglamentario forzará la serie a un alargue, y de persistir la igualdad, a una tanda de penaltis.