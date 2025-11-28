Telefónica y DAZN renuevan hasta 2032 y LaLiga superará los 6.135 millones de ingresos

Según confirmó LaLiga, la cifra total de los derechos audiovisuales domésticos supone un 9 % más que el periodo anterior y corresponde a la suma de 5.250 millones de euros para LaLiga EA Sports, 650 millones en HORECA , 175 millones de LaLiga Hypermotion y 60 millones por derechos en abierto y resúmenes.

LaLiga aseguró que el proceso iniciado el pasado día 7 ha concluido "con éxito" para la comercialización de los derechos residenciales/hogar de la máxima categoría de 2027 a 2032, que ha alcanzado un valor total de más de 5.250 millones de euros.

Este resultado supone un incremento total del 6 % respecto al tramo anterior (2022-2027), que se situó en 4.950 millones de euros, con la renovación de Telefónica y Dazn para la adjudicación de 5 partidos por jornada, cada operador, durante cinco años adicionales.

La operación eleva a 6.135 millones de euros el valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga (+ 9 %), un avance que para LaLiga "se sustenta en el notable rendimiento de todas las categorías adicionales a los ya citados derechos residenciales".

En concreto un 30 % en el segmento HORECA, que pasa de 500 a cerca de 650 millones de euros; un crecimiento del 40 % en LaLiga Hypermotion, que eleva su valor de 125 a alrededor de 175 millones; y más de 60 millones derivados de los derechos en abierto y los resúmenes y clips de vídeo, consolidando así la trayectoria de sostenibilidad y expansión del modelo de comercialización de LaLiga.

Su presidente, Javier Tebas, destacó que "en un contexto nacional e internacional complejo, haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9 %, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros".

"En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante. Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores, impulsada en gran medida por nuestra lucha decidida contra la piratería, que ha permitido aumentar el número de usuarios de los operadores, y por el esfuerzo de los clubes en la mejora continua de los contenidos audiovisuales, ofreciendo la mejor experiencia posible al aficionado", añadió.

LaLiga resaltó que Telefónica y DAZN se consolidan como "socios estratégicos de alto valor, que con su cobertura y programación de máxima calidad, han impulsado de forma decisiva las audiencias y la asistencia en las últimas temporadas". "Su apuesta por la innovación y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo permite a LaLiga seguir ampliando su alcance entre públicos actuales y nuevos", subrayó.

LaLiga incidió en que el marco de comercialización a cinco años aporta estabilidad y certidumbre, por favorecer la planificación e inversión a largo plazo de los operadores, a la vez que refuerza la sostenibilidad de los clubes.

También agradeció a ambos operadores "su apuesta renovada por un producto premium de referencia en su catálogo" y a DAZN "más allá de España, como socio estratégico en numerosos mercados internacionales en todo el mundo".

Para LaLiga, el éxito del proceso de comercialización responde a una estrategia sostenida en tres pilares: la mejora constante del producto audiovisual, que gracias a la inversión tecnológica y a la implicación de los clubes ofrece un contenido cada vez más atractivo; la lucha integral contra el fraude audiovisual, que ha protegido los ingresos y reforzado la credibilidad del ecosistema audiovisual español; y la anticipación al nuevo contexto de UEFA, que permitió adelantar el tender y evitar los efectos negativos que sí han sufrido otras competiciones.

"Esta combinación de innovación, protección del mercado y visión estratégica ha consolidado el liderazgo de LaLiga en un entorno altamente competitivo", concluyó en un comunicado.