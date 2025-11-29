Las aficiones calientan motores en el Sánchez Pizjuán y La Cartuja

La mañana del sábado, fría aunque soleada, ha invitado a que, con el prolegómeno de los himnos de ambos equipos, se den cita en los estadios sevillanos los más cafeteros para animar a las plantillas entrenadas por el argentino Matías Almeyda y el chileno Manuel Pellegrini.

Miles de sevillistas han seguido con banderas y bufandas las evoluciones del equipo de Almeyda desde el mediodía de este sábado en el Sánchez Pizjuán y, los que se han arredrado por el frío, lo han seguido a través de la televisión del club, que ha retransmitido en directo el entrenamiento.

Idéntico ambiente se ha respirado en el otro bando de la ciudad, el bético, que se ha dado cita en el estadio de La Cartuja desde media hora antes para animar al equipo de Manuel Pellegrini, jaleado con cánticos desde las gradas del coliseo bético después de que el chileno renovase su contrato con la entidad hasta 2027.

Diez mil béticos, según fuentes del club, son los que se han dado cita en La Cartuja en la víspera del duelo de máxima rivalidad que se jugará este domingo en el Sánchez Pizjuán.

