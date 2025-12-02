Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja tras ser operada de una fractura de peroné

La intervención ha sido realizada a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Aitana terminó el entrenamiento del pasado domingo con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita.

La de Sant Pere de Ribes causó baja en la concentración de la selección española, que se enfrentará este martes a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, y el lunes fue sometida a más pruebas en Barcelona para determinar el alcance de la lesión.

La baja de Aitana Bonmatí se suma a las de las centrocampistas Kika Nazareth, que sufrió un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y Patri Guijarro, que se recupera de una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho.

Asimismo, la delantera Salma Paralluelo se está recuperando de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda que sufrió en la anterior ventana internacional, también con la selección española.