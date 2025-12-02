El español Miguel Ángel Ramírez será el nuevo entrenador del Malmö sueco

Ramírez, de 41 años y que entrenó la pasada temporada al Zaragoza de Segunda División, asumirá el cargo a partir del 1 de enero, con vistas a la próxima temporada, que en Suecia comienza a finales de marzo.

"Estoy realmente satisfecho y muy honrado de poder entrenar al Malmö", dijo en rueda de prensa Ramírez, que mostró su deseo de que su equipo sea "protagonista" y tenga un estilo ofensivo, además de su interés por trabajar con la "mejor" cantera de Escandinavia.

Ramírez reveló que ya había mantenido contactos con el club sueco en 2022 y que estos se retomaron en septiembre pasado, después del despido del entonces entrenador, Henrik Rydström, que ha sido sustituido de forma temporal desde entonces por Anes Mravac.

El director deportivo del Malmö, Daniel Andersson, destacó que Ramírez es un técnico "carismático" y "apasionado" con un gran "conocimiento" sobre el fútbol.

Aparte del Zaragoza, Ramírez ha entrenado a otro equipo de Segunda en España, el Sporting de Gijón, así como a Independiente del Valle (Ecuador), Charlotte (Estados Unidos), Internacional (Brasil) y Al-Wakrah (Qatar).

Será el segundo entrenador español en la historia del Malmö, después de Antonio Durán (1964-1971), que ganó cuatro ligas y una Copa y es uno de los técnicos más prestigiosos del club.

El Malmö acumula 27 ligas y 16 copas, el que más en todo el fútbol sueco.

La última liga, que acabó el mes pasado, finalizó en sexta posición, aunque todavía está disputando la Liga Europa.