Portugal golea a Italia (7-2) con una imperial Lidia Moreira, autora de tres tantos

El partido estuvo marcado por la capacidad portuguesa para neutralizar la potencia física italiana y transformar cada recuperación en una amenaza y, en ese escenario, emergió con luz propia Lidia Moreira, figura decisiva del encuentro y autora de tres goles que impulsaron a Portugal en los momentos clave.

La ala lusa combinó despliegue, lectura de juego y una eficacia demoledora en todas sus intervenciones decisivas.

El arranque quedó condicionado por el dominio táctico de Ana Azevedo, cuya visión permitió abrir el marcador en el minuto 6 con un pase preciso a Carolina Pedreira. Segundos después, la capitana volvió a anticiparse para forzar un error en la salida italiana, acción que Lidia Moreira transformó con frialdad en el 2-0, firmando su primera diana de la noche.

Italia respondió desde el balón parado y redujo distancias por medio de Erika Ferrara al anotar un penalti, pero Portugal mantuvo la estructura, controló los ataques rivales y sostuvo la ventaja hasta el descanso con intervenciones cruciales de la meta Ana Catarina Pereira.

La segunda mitad confirmó el dominio portugués y Moreira volvió a irrumpir en el minuto 21, recuperando un balón en campo rival, desbordando con potencia y ejecutando un disparo certero para el 3-1, el gol que reabrió definitivamente el camino hacia la goleada.

Janice Silva amplió distancias con una acción individual de enorme calidad, seguida del 5-1 de Kika, servido por Helena Nunes. Italia reaccionó con portera-jugadora prolongado y logró el 5-2, pero la tentativa duró poco.

A los 35 minutos, cuando el partido pedía liderazgo, Lídia Moreira volvió a señalar su nombre en la historia del encuentro e interceptó en primera línea, condujo con autoridad y definió desde larga distancia para firmar el 6-2 y su tercer gol, un tanto que cerró cualquier ambición italiana.

Con el rival desbordado, Janice Silva recuperó en presión alta y anotó el 7-2 definitivo para la selección portuguesa.