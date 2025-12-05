Ernesto Valverde: Tenemos ganas de resarcirnos del 0-3 ante el Real Madrid

"Hay que mostrar una recuperación rápida, esto va muy deprisa y tenemos ganas de resarcirnos, Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque nos queremos resarcir de lo del otro día", dijo el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la cita liguera de mañana ante el conjunto de Diego Pablo Simeone, al que ve "muy bien", en la línea de las últimas temporadas.
"Le veo muy bien. Ha invertido mucho este año, 170 millones o algo así. Ha traído jugadores, tienen una mentalidad supercompetitiva desde hace años, está instalado en Champions y siempre con opciones de dar un susto al Madrid y al Barça, si se descuidan, para ganar un título", destacó del conjunto rojiblanco.
En ese sentido reparó también en que el martes en Barcelona le mantuvo al Barça en el Camp Nou (3-1) "hasta el final con el marcador incierto".
No obstante, en la línea de las últimas semanas y a pesar de que no logra dar la mejoría que espera, reivindicó de nuevo a su equipo, al que sigue viendo "reconocible" respecto al de temporadas anteriores.
"A mí me encanta mi equipo, me parece que somos un equipazo. No estamos teniendo el acierto del año pasado, en algunos partidos estamos jugando peor, pero en líneas generales me gusta el equipo. Me gusta cómo juega y me gusta lo que propone", reflexionó, aún admitiendo que espera que "generen más" para tratar de marcar más goles.
Al respecto, lamentó la cantidad de lesiones que han sufrido en lo que va de curso, entre ellas, por ejemplo, la de Robert Navarro hace una semana ante el Levante "cuando mejor estaba".
"Nuestra idea es mantenernos siempre fuertes, ser competitivos y hacer lo que hacemos siempre. Ante el Madrid jugamos con tres delanteros, ellos salieron con dos y nos metieron tres. Jugamos contra equipos fuertes, esa es una realidad a la que tenemos que hacer frente y juntarnos cuando las cosas no van bien", resumió.