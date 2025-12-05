Técnico de Cabo Verde subraya cruce difícil con España pero dice que hay que disfrutar

"En Cabo Verde conocemos la liga española muy bien, hay mucha gente que es hincha del Madrid o del Barcelona. Tenemos muy claro que España es el número uno del mundo", explicó Pedro Leitao Brito en zona mixta tras el sorteo celebrado en Washington para conocer los grupos del Mundial que se disputa el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es un grupo muy difícil, tenemos a España y a Uruguay, que fueron campeones del mundo, y tenemos a Arabia Saudí, que en el último Mundial le ganó a Argentina", aseguró 'Bubista' con respecto a cómo ha quedado el grupo H.

Pero, a su vez, el exdefensor recordó con cariño su fugaz paso por el fútbol español en los noventa e instó a todo los caboverdianos a disfrutar de un debut histórico.

"Estoy contento de jugar contra España porque jugué en el Badajoz. Se trata también de disfrutar. Nuestra afición se va a divertir", apuntó.

Leitao Brito consideró que es "difícil, pero no imposible" que el archipiélago africano logre superar la fase de grupos y se mostró feliz de que, gracias al Mundial, su país "va a ser más conocido en el mundo".

"Queremos mostrar lo que somos y queremos jugar con corazón con actitud y con mucha humildad", destacó.

"Somos un equipo que es muy organizado y estamos muy unidos. Acabamos primeros de grupo (en la fase de clasificación) y con mucho orgullo estamos en nuestro primer mundial. Sabemos que es muy difícil pero tenemos nuestras armas", apuntó el técnico, que aseguró que el equipo lo dará todo por sus seguidores.

En ese sentido, el técnico recordó que "muchos caboverdianos por el mundo" y que van "a jugar por ellos".