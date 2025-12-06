Almeyda defiende a Alexis: "Ojalá haya gente que ame el fútbol como él"

"En el fútbol hay mucha envidia. Se espera el fracaso constantemente porque vende más que el triunfo", dijo al ser preguntado por el internacional chileno en la conferencia de prensa previa al partido de Liga contra el Valencia y aseguró que, aunque el otro día no estuvo muy fino, trabajó mucho", por lo que piensa "seguir apostando por él".

"Ojala que haya dentro del fútbol gente que ame el fútbol como él", subrayó Almeyda, quien apuntó que el veterano delantero chileno no tenía "obligación de ir a ningún club pero eligió este lugar y es uno de los que menos cobran", agregó.

El técnico argentino también desveló que "es verdad" que estuvo cerca de convertirse en seleccionador nacional de Chile, posibilidad por la que "estaba muy entusiasmado porque era un gran reto" pero que entonce "tenía una cláusula" de rescisión "muy alta en ese momento y era imposible que la pagaran".

Respecto al partido de Liga, declaró que están "necesitados de sumar puntos" el domingo frente a Valencia en el estadio Mestalla, "porque son encuentros bastante directos" dentro de una "batalla de muchos equipos en poca diferencia".

Almeyda, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, señaló que, pese a acumular un triunfo y cinco derrotas en las seis últimas jornadas, "el equipo ha mostrado buenas" pero también "no tan buenas acciones".

El preparador sevillista, añadió al respecto, en la previa de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, que lo que más le preocupa es que el equipo "algunas veces, muy pocas, ha perdido orden y en otras", ha sido "penalizado por los fallos".

El técnico bonaerense, no obstante, es consciente de que "se habla en el triunfo de una manera y en la derrota de otra", por lo que no quiso personalizar en ninguno de sus futbolistas porque "siempre hay errores en el fútbol" en los que está "todo el mundo involucrado".

Almeyda, que anunció la baja del central Kike Salas por una sobrecarga en el pubis, tampoco contará el domingo con el lateral zurdo chileno Gabriel Suazo, que padece una lesión muscular cuya "recuperación va bien", ya que "ayer (viernes) empezó a correr" y confía en que reaparezca antes de que termine 2025.