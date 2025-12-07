1-0. El Roma se estrella en Cagliari

Después de varias jornadas en lo más alto, el Roma terminó esta jornada a tres puntos del liderato, que pueden ser cuatro si el Nápoles gana su enfrentamiento a la 'Juve'. Topó con el Cagliari de Palestra, de Folorunsho y de Gaetano, autor del único gol del duelo en el minuto 82, sobresaliente en el área para fusilar a Svilar y desatar la alegría en la isla de Cerdeña.

Ahí dominaba el combinado de Fabio Pisacane, en superioridad númerica desde el minuto 52, cuando Zelik zancadilleó en la frontal del área a Folorunsho. El colegiado señaló en un primer momento penalti, pero el VAR corrigió su decisión y sacó fuera del área el golpeo.

El tanto disparó la tensión. Cada enfrentamiento individual fue una pelea casi más personal que deportiva. Mario Hermoso y Mancini se encararon con Folorunsho en más de una ocasión por lances del juego y provocaciones que quedaron en el campo cuando el colegiado, tras casi 10 minutos de tiempo añadido, cerró un partido que devuelve la victoria a Cerdeña desde el pasado 19 de septiembre, siendo la tercera de la temporada para alejarse un poco más del descenso.

Ni siquiera la entrada de Paulo Dybala en el minuto 60 pudo paliar la inferioridad numérica de un Roma que, en realidad, no pudo generar ocasiones claras y peleó por mantener el empate lo máximo que pudo. La derrota ubica al combinado 'giallorosso' en la cuarta plaza.

