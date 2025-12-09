La peor 'Fiore' de la historia

Nunca en la historia la 'Fiore' había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. En la 1977-78 acumuló 13 puntos y en la 2001-02 un total de 10 a estas alturas. Fueron sus dos peores campañas y la última de estas dos acabó siendo la de la quiebra de un histórico, ganador de dos 'Scudetti' (1968-69 y 1955-56), seis Copa Italia y una Recopa de Europa (1960-61).

La temporada pasada, la 'Fiore' tenía a estas alturas 25 puntos más en Serie A. Nunca en la historia del fútbol italiano había perdido tantos puntos de un año a otro con 14 jornadas disputadas.

En total ha encajado 24 goles por los 11 anotados. Un balance de -13 que le coloca como la peor defensa del 'calcio'. Números que desataron una crisis tanto interna como con la afición, crítica con las actuaciones de un equipo insuficiente que despidió a Stefano Pioli y fichó a Paolo Vanoli para intentar cambiar el rumbo.

"Jugamos como la mierda, vale. Perdemos partidos, vale. Pero no es posible que en casa haya aficionados que me griten. Les digo a los aficionados que al final pueden incluso abuchearnos, pero durante el partido necesitamos un poco más de apoyo porque es difícil salir de esta situación por nosotros mismos. Tenemos que salir de ella todos juntos y necesitamos más apoyo. Durante los partidos no es posible que nos traten así", comentó el bosnio Edin Dzeko, delantero del combinado 'Viola', hace unas semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No conseguimos dar dos o tres pases seguidos y para un equipo como el nuestro eso no es normal", añadió, consciente de la gravedad de la situación de un equipo que la pasada campaña disputó la semifinal de la Liga Conferencia y que disputó las dos finales anteriores (2023 y 2024) del mismo torneo.

La situación es límite para la 'Fiore'. Ningún equipo en la historia de la Serie A salvó la categoría sin haber ganado un solo partido en las primeras 14 jornadas. Su próximo rival es el Hellas Verona, rival directo y penúltimo clasificado, ganador de un partido en la temporada.

La victoria de la 'Fiore' es obligatoria. Antes, el jueves, se medirá al Dinamo de Kiev en Liga Conferencia, competición en la que encontró sus únicas victorias en la temporada. Aunque el último éxito 'Viola' queda demasiado atrás, el 23 de octubre ante el Rapid de Viena.