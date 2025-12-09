La victoria clasifica al Atlético

La dimensión de su rival de la última jornada a domicilio, la condición de local en el choque de este miércoles y el pase ya hecho del conjunto alemán, aún en disputa por estar en el ‘top 4’, agregan circunstancias a un encuentro que es realmente una ‘final’ para el equipo entrenado por Víctor Martín, ante el último paso gracias a su rendimiento visitante.

Todos sus seis puntos en esta Champions han sido fuera de casa, con las victorias por 0-6 contra el Saint Polten y por 0-4 contra el Twente. Nadie ha tenido un camino infalible como el suyo lejos de su estadio en esta edición. Ni siquiera el Barcelona ni el Lyon. Ni tampoco el Bayern, apabullado 7-1 por las azulgranas cuando las visitó en la primera cita.

Y todas las derrotas -dos- del Atlético han sido en casa, frente al Manchester United (0-1) y al Juventus (1-2), que lo sitúan en la novena plaza (los doce primeros avanzan a la siguiente ronda), pero en una posición ideal para seguir adelante, si no fuera porque le queda jugar con el Bayern -quinto- y el Olympique Lyon -segundo en la tabla-.

Si gana este miércoles tiene la certeza de la clasificación. Depende de sí misma sin ningún tipo de matiz. Es así porque, también este miércoles, se miden el París FC y el Valerenga, duodécimo con cinco puntos y decimotercero con cuatro, respectivamente, con lo que no pueden ganar los dos.

Y si el Atleti vence, incluso con un empate entre ellos, ya sería inalcanzable para uno de ellos o los dos y para otros cinco conjuntos que van por detrás: el Twente, el Benfica, el Roma, el Saint Polten y el París Saint Germain, sean cuales sean sus marcadores en las últimas dos jornadas de esta fase de la competición.

En cualquier caso, el desafío es muy complejo. El Bayern ha ganado sus tres últimos encuentros (2-1 al Juventus, 3-2 al Arsenal y 1-3 al París Saint-Germain) después del golpetazo sufrido en Barcelona en la primera jornada, es el líder de la Bundesliga alemana, con victorias y un empate en doce choques, y encadena once triunfos entre todas las competiciones desde el revés con las azulgranas, que es su única derrota.

Además, cuenta en sus filas con futbolistas de absoluto renombre y calidad en la selección germana que jugó y perdió la final de la Liga de Naciones la pasada semana contra España en el Metropolitano, como Giulia Gwinn, la capitana; Kiara Bühl, Ena Mahmoutovic, Linda Dallman, Lea Schuller o Franziska Kett, entre otras.

El Atlético, sin Gio Garbelini ni Laura Tanarro, fuera por lesión, recuperará en principio a Ana Vitoria, Synne Jensen y Xènia Pérez, baja de última hora el pasado sábado ante el Sevilla por un proceso vírico, en el empate del conjunto rojiblanco contra su rival andaluz, que se adelantó por 0-2 en el primer tiempo y al que igualó en el segundo. No puede haber un descuido así frente al Bayern.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Silvia Lloris, Medina; Luany, Gaby, Boe Risa; Jensen, Amaiur, Fiamma.

Bayern Múnich: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Kett; Tanikawa, Caruso; Dallman, Harder, Bühl; Schuller o Damnjanovic.

Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia).

Estadio: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.