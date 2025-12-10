Italia clama contra el penalti señalado al Inter

El ligero agarrón de Alessandro Bastoni sobre el alemán Florian Wirtz decantó la balanza de un partido igualado. El colegiado no advirtió pena máxima, pero el VAR llamó a revisión y acabó señalando lo que se convirtió en el único tanto del duelo, convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai.

Ya nada más terminar el partido, los principales analistas de fútbol en medios italianos contradijeron la decisión arbitral. Uno de los más duros, Fabio Capello, histórico jugador y entrenador del Milan, rival máximo del Inter, calificó en 'Sky Sports Italia' el penalti de "escandaloso"

"Escandaloso. Un penalti que no se puede pitar. Sobre todo, no entiendo la intervención del VAR. El árbitro lo había visto todo. Hubo simulación en cuanto Bastoni soltó la camiseta, se tiró y dejémoslo estar...", dijo.

"Sobre todo no he entendido el VAR de esta noche, que ha tardado tres minutos en anular el gol del Liverpool por una mano clarísima. Aquí, en cambio, llama al árbitro por algo que provocaría un penalti por cada saque de esquina. Se crea un precedente y es una vergüenza pitar un penalti como este. Dirán que ha habido agarrón, pero cada vez que el balón está en el área hay jugadas así", añadió.

También los principales medios, tanto generalistas como deportivos, dedican un espacio a la crítica por el penalti. Muchos incluso recogen opiniones de los diarios ingleses en los que también se pone en duda la existencia de la infracción.

También porque los neerlandeses Arne Slot y Virgil Van Dijk, entrenador y capitán de los 'Reds', dejaron declaraciones tras el partido en línea con la corriente interistas: "No creo que este penalti nos lo hubieran pitado en la Premier League", reconoció Slot en rueda de prensa.

Más sutil fue el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter: "No suelo comentar mucho las decisiones arbitrales, intento hablar de educación. Y, en mi opinión, el árbitro ha interpretado bien el partido, pero hay que interpretar mejor ciertas dinámicas. También tenemos que luchar contra las injusticias, contra este tipo de episodios".

Entró en conexión en directo en 'Sky Sports Italia' Raffaele Palladino, entrenador de un Atalanta que ganó al Chelsea. En cuanto vio la jugada, lo tuvo claro: "Es un penalti inexistente del Liverpool".

Y Chivu, conectado también junto a su colega en ese momento viendo la jugada repetida, añadió: "No comments (Sin comentarios)".